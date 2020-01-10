Российский танкер потопил турецкое рыболовецкое судно, трое человек пропали
10 января, 2020, 10:33
Российский танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном, в результате чего последнее затонуло, трое граждан Турции спасены, еще троих ищут
Об этом проинформировал Командование береговой охраны МВД Турции, сообщает Укринформ .
"10 января 2020 г. в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены 4 катера и 1 вертолет береговой охраны ", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Трое граждан Турции были спасены, еще троих пропавших ищут.
Как сообщает управление по контролю движения проливом Босфор, из-за тумана пролив закрыт для движения кораблей в обоих направлениях.
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