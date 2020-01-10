Российский танкер потопил турецкое рыболовецкое судно, трое человек пропали

10 января, 2020, 10:33

Российский танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном, в результате чего последнее затонуло, трое граждан Турции спасены, еще троих ищут

Об этом проинформировал Командование береговой охраны МВД Турции, сообщает Укринформ .

"10 января 2020 г. в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены 4 катера и 1 вертолет береговой охраны ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Трое граждан Турции были спасены, еще троих пропавших ищут.

Как сообщает управление по контролю движения проливом Босфор, из-за тумана пролив закрыт для движения кораблей в обоих направлениях.