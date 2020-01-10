Речь идет о защите национальных интересов: Порошенко обратился к Зеленскому по поводу авиакатастрофы МАУ в Иране

10 января, 2020, 17:21

Петр Порошенко считает, что это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину

Еспресо.TV публикует полный текст обращения Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому.

"Мировая безопасность в начале 20-го года становится все более хрупкой. Обострение ситуации на Ближнем Востоке неожиданно болезненно почувствовала Украина.

В силу особой важности этого вопроса позволю несколько советов. За все время после выборов, власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба.

Во-первых, и главное. Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров - не зря еще несколько лет назад договорились с ними о таком обмене. Но, одно дело - знать, другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH семнадцать. Кстати, предложения включить в расследование Россию, которые уже прозвучали - категорически не приемлемы.

Во-вторых, инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы нашего самолета. Опять же, мы этот подход апробировали после сбивания русскими MH семнадцать.

В-третьих, Президент должен немедленно направить в Иран своего специального представителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами.

В-четвертых, Украина как член единого евроатлантического пространства должна срочно применить существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми нашими союзниками.

Речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имидже Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину.

Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Должны восстановить справедливость в память и честь погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.

Попутно еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким граждан всех стран, погибших в катастрофе ", - говорится в обращении.