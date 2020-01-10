"Устранили настоящего монстра": Трамп заявил, что Сулеймани планировал взорвать американское посольство

10 января, 2020, 10:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Кассем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств

Об этом сообщает Bloomberg.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп.

Однако он не уточнил, о каком именно дипломатическом представительстве США идет речь.

"Мы сделали это (убили Сулеймани, - ред.) и по другим причинам, которые были достаточно очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - сказал Трамп.