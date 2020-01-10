"Устранили настоящего монстра": Трамп заявил, что Сулеймани планировал взорвать американское посольство
10 января, 2020, 10:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Кассем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств
Об этом сообщает Bloomberg.
"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп.
Однако он не уточнил, о каком именно дипломатическом представительстве США идет речь.
"Мы сделали это (убили Сулеймани, - ред.) и по другим причинам, которые были достаточно очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - сказал Трамп.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
Читайте также
-
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести