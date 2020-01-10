"Слава русскаму аружию!": Притула высмеял Ломаченко за ролик с российским спецназом
10 января, 2020, 17:22
Сергей Притула, украинский телеведущий и шоумен, высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом
Притула отреагировал в комментариях под постом в Instagram.
"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Возмущенный!", - написал Притула.
Украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом.
- Напомним, что Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
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