"Слава русскаму аружию!": Притула высмеял Ломаченко за ролик с российским спецназом

10 января, 2020, 17:22

Сергей Притула, украинский телеведущий и шоумен, высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом

Притула отреагировал в комментариях под постом в Instagram.

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Возмущенный!", - написал Притула.

Украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом.