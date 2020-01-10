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Espreso.tvОбщество"Слава русскаму аружию!": Притула высмеял Ломаченко за ролик с российским спецназом

"Слава русскаму аружию!": Притула высмеял Ломаченко за ролик с российским спецназом


фото: shlyahta
Сергей Притула, украинский телеведущий и шоумен, высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом

Притула отреагировал в комментариях под постом в Instagram.

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Возмущенный!", - написал Притула.

Украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом.

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