"Самолет делали клоуны под руководством обезьян": Boeing обнародовала внутренние переписки работников о лайнере 737 MAX

10 января, 2020, 12:08

Компания Boeing опубликовала внутренние переписки ряда сотрудников по самолетам семейства 737 MAX

Об этом пишет Bloomberg .

Было обнародовано более 100 страниц переписки и служебных записок. Сотрудники компании, в частности, обсуждали проблемы, которые возникали при работе на авиасимуляторах.

"Этот самолет разработали клоуны, которыми управляли обезьяны", - написал один пилот компании коллеге в 2016 году.

Сотрудники также говорили о том, как избежать проверок со стороны регулятора.

Опубликовать переписку компанию заставил Конгресс США. В Boeing извинились за их содержание.

"Мы приносим свои извинения Федеральному управлению гражданской авиации США, Конгрессу и нашим клиентам", - заявили в компании.

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