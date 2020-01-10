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Espreso.tvОбщество"Самолет делали клоуны под руководством обезьян": Boeing обнародовала внутренние переписки работников о лайнере 737 MAX

"Самолет делали клоуны под руководством обезьян": Boeing обнародовала внутренние переписки работников о лайнере 737 MAX


фото: reuters
Компания Boeing опубликовала внутренние переписки ряда сотрудников по самолетам семейства 737 MAX

Об этом пишет Bloomberg .

Было обнародовано более 100 страниц переписки и служебных записок. Сотрудники компании, в частности, обсуждали проблемы, которые возникали при работе на авиасимуляторах.

"Этот самолет разработали клоуны, которыми управляли обезьяны", - написал один пилот компании коллеге в 2016 году.

Сотрудники также говорили о том, как избежать проверок со стороны регулятора.

Опубликовать переписку компанию заставил Конгресс США. В Boeing извинились за их содержание.

"Мы приносим свои извинения Федеральному управлению гражданской авиации США, Конгрессу и нашим клиентам", - заявили в компании.

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  • Напомним, в середине марта 2019 г. из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 г. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.

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