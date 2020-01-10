"Рубились" за каждый пункт": Витренко сомневался, что Украина и РФ подпишут газовый контракт на транзит вовремя
Об этом он рассказал в интервью Лига.Бизнес.
"За день до подписания контракта было ощущение, что мы ничего не подпишем. То есть за три дня до Нового года - ничего не получится, мы не успеем договориться. У нас были очень разные позиции.
Например, в ночь на 30 декабря мы "рубились" за каждый пункт. И рубились так, что понимали: если мы сейчас не договоримся, то ничего и не будет", - рассказывает топ-менеджер Нафтогаза.
По его словам, основное "рубилово" было вокруг юридических моментов, а дедлайн подписания контракта переносился несколько раз, и все равно был немного просрочен.
"В контракте есть куча моментов: коэффициенты на дополнительные мощности транзита, применимое право, арбитры и все юридические тонкости. Вот за это все у нас шло "рубилово". Поэтому мы и не уложились в сроки, указанные в протоколе встречи (стороны должны были договориться до 29 декабря, - ред.).
Мы также не уложились и в дополнительные сроки, отведенные на согласование с правлением и Кабмином. Условно говоря, мы должны были прислать готовый вариант 29 декабря в три часа по Киеву, а прислали только на утро следующего дня ", - резюмирует Витренко.
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Напомним, в конце года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортной системы Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 г.
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Отметим, согласно новому контракту на транзит, "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.
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