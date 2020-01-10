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Espreso.tvОбщество"Рубились" за каждый пункт": Витренко сомневался, что Украина и РФ подпишут газовый контракт на транзит вовремя

"Рубились" за каждый пункт": Витренко сомневался, что Украина и РФ подпишут газовый контракт на транзит вовремя


фото: glavcom
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко раскрыл детали переговоров с РФ по газовому контракту. По его словам, тщательно дискутировался каждый пункт, и создавалось впечатление, что стороны не успеют договориться до 1 января

Об этом он рассказал в интервью Лига.Бизнес.

"За день до подписания контракта было ощущение, что мы ничего не подпишем. То есть за три дня до Нового года - ничего не получится, мы не успеем договориться. У нас были очень разные позиции.

Например, в ночь на 30 декабря мы "рубились" за каждый пункт. И рубились так, что понимали: если мы сейчас не договоримся, то ничего и не будет", - рассказывает топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам, основное "рубилово" было вокруг юридических моментов, а дедлайн подписания контракта переносился несколько раз, и все равно был немного просрочен.

"В контракте есть куча моментов: коэффициенты на дополнительные мощности транзита, применимое право, арбитры и все юридические тонкости. Вот за это все у нас шло "рубилово". Поэтому мы и не уложились в сроки, указанные в протоколе встречи (стороны должны были договориться до 29 декабря, - ред.).

Мы также не уложились и в дополнительные сроки, отведенные на согласование с правлением и Кабмином. Условно говоря, мы должны были прислать готовый вариант 29 декабря в три часа по Киеву, а прислали только на утро следующего дня ", - резюмирует Витренко.

  • Напомним, в конце года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортной системы Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 г.

  • Отметим, согласно новому контракту на транзит, "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

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