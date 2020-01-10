"Никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране", - Антоненко из зала суда
Видео со словами Андрея Антоненко опубликовал пользователь Twitter, присутствовавший в зале суда.
В суде Антоненко выступил с последующей речью:
"Знаете, никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране.
Меня до сих пор шокирует эта история, полиция именно мне инкриминирует эти подозрения, хотя меня не удивляет, что не существует никаких доказательств ", - заявил музыкант.
Антоненко отметил, что не может понять, кому выгодно обвинять его в убийстве и что это им может дать:
"Возможно, просто кому-то хочется получить кресло. Это наверняка, что поощряли прокуроров.
Я так же не исключаю, что это может быть выполнение каких-то договоренностей с Кремлем, чтобы очернить именно Силы специальных операций, так как я известная личностью. "
Слово Андрея !!! pic.twitter.com/h50gCHh8u1- Позывной Колымы (@ Kolym0224) January 10, 2020
January 10, 2020
- Андрей Антоненко полностью отрицал свою причастность к убийству Павла Шеремета.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
- Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.
- Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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