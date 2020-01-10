"Никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране", - Антоненко из зала суда

10 января, 2020, 15:40

10 января в Апелляционном суде города Киева, оставил меру пресечения содержание под стражей музыканту и ветерану Андрею Антоненко, тот высказался о решении

Видео со словами Андрея Антоненко опубликовал пользователь Twitter, присутствовавший в зале суда.

В суде Антоненко выступил с последующей речью:

"Знаете, никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране.

Меня до сих пор шокирует эта история, полиция именно мне инкриминирует эти подозрения, хотя меня не удивляет, что не существует никаких доказательств ", - заявил музыкант.

Антоненко отметил, что не может понять, кому выгодно обвинять его в убийстве и что это им может дать:

"Возможно, просто кому-то хочется получить кресло. Это наверняка, что поощряли прокуроров.

Я так же не исключаю, что это может быть выполнение каких-то договоренностей с Кремлем, чтобы очернить именно Силы специальных операций, так как я известная личностью. "