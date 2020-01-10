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Espreso.tvОбщество"Никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране", - Антоненко из зала суда

"Никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране", - Антоненко из зала суда


фото: apravda
10 января в Апелляционном суде города Киева, оставил меру пресечения содержание под стражей музыканту и ветерану Андрею Антоненко, тот высказался о решении

Видео со словами Андрея Антоненко опубликовал пользователь Twitter, присутствовавший в зале суда.

В суде Антоненко выступил с последующей речью:

"Знаете, никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране.

Меня до сих пор шокирует эта история, полиция именно мне инкриминирует эти подозрения, хотя меня не удивляет, что не существует никаких доказательств ", - заявил музыкант.

Антоненко отметил, что не может понять, кому выгодно обвинять его в убийстве и что это им может дать:

"Возможно, просто кому-то хочется получить кресло. Это наверняка, что поощряли прокуроров.

Я так же не исключаю, что это может быть выполнение каких-то договоренностей с Кремлем, чтобы очернить именно Силы специальных операций, так как я известная личностью. "

  • Андрей Антоненко полностью отрицал свою причастность к убийству Павла Шеремета.
  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
  • Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.
  • Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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