"Грубейшее нарушение Устава ООН": Украина в Совбезе ООН напомнила об оккупации Крыма Россией
Об этом сообщает издание " Радио Свобода ".
На открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава организации заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что российская аннексия украинского Крыма остается "грубым нарушением Устава ООН".
"Кто бы и что бы ни говорил или ни писал в возвышенном стиле в угоду политическим соображениям, временная оккупация и попытка аннексии Крыма остаются самыми грубыми нарушениями Устава ООН и останется таковым в учебниках истории", - заявил украинский дипломат.
Кислица напомнил присутствующим на Совбезе, что вооруженный конфликт в Украине за последние шесть лет унес жизни почти 14 000 человек, оставив минимум 30 000 раненых и миллионы вынужденных переселенцев.
Свен Юргенсон, представитель Эстонии, которая с 1 января представляет в Совбезе Восточную Европу, заявил, что вопрос аннексии Крыма Россией будет постоянно находится на повестке дня Совета Безопасности ООН.
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