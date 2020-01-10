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Espreso.tvОбщество"Грубейшее нарушение Устава ООН": Украина в Совбезе ООН напомнила об оккупации Крыма Россией

"Грубейшее нарушение Устава ООН": Украина в Совбезе ООН напомнила об оккупации Крыма Россией


фото: 24 канал
9 января во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава организации заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица напомнил присутствующим о наиболее вопиющем случае его нарушения

Об этом сообщает издание " Радио Свобода ".

На открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава организации заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что российская аннексия украинского Крыма остается "грубым нарушением Устава ООН".

"Кто бы и что бы ни говорил или ни писал в возвышенном стиле в угоду политическим соображениям, временная оккупация и попытка аннексии Крыма остаются самыми грубыми нарушениями Устава ООН и останется таковым в учебниках истории", - заявил украинский дипломат.

Кислица напомнил присутствующим на Совбезе, что вооруженный конфликт в Украине за последние шесть лет унес жизни почти 14 000 человек, оставив минимум 30 000 раненых и миллионы вынужденных переселенцев.

Свен Юргенсон, представитель Эстонии, которая с 1 января представляет в Совбезе Восточную Европу, заявил, что вопрос аннексии Крыма Россией будет постоянно находится на повестке дня Совета Безопасности ООН.

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