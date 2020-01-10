Появился рейтинг самых популярных электрокаров среди украинцев в 2019 году
10 января, 2020, 12:45 Ульяна Букатюк
За прошлый год украинцы купили 7542 электромобилей. Из них 7012 легковых и 530 коммерческих
Ассоциация "Укравтопром" обнародовала статистику регистраций электрокаров за 2019 год.
Потребительский рынок вырос на треть, но покупают в основном машины с пробегом - таких насчитали 92%. Средний возраст подержанных легковых авто составил 4 года.
Топ-5 самых популярных моделей:
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Nissan Leaf - 3217;
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Tesla Model S - 623;
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Renault Kangoo ZE (коммерческий фургон) - 482;
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Volkswagen E-Golf - 360;
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BMW i3 - 338.
Среди новых авто популярным оказался Jaguar I-Pace, у него 145 регистраций.
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