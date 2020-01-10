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Espreso.tvОбществоПоявился рейтинг самых популярных электрокаров среди украинцев в 2019 году

Появился рейтинг самых популярных электрокаров среди украинцев в 2019 году


фото: technologyreview
За прошлый год украинцы купили 7542 электромобилей. Из них 7012 легковых и 530 коммерческих

Ассоциация "Укравтопром" обнародовала статистику регистраций электрокаров за 2019 год.

Потребительский рынок вырос на треть, но покупают в основном машины с пробегом - таких насчитали 92%. Средний возраст подержанных легковых авто составил 4 года.

Топ-5 самых популярных моделей:

  • Nissan Leaf - 3217;

  • Tesla Model S - 623;

  • Renault Kangoo ZE (коммерческий фургон) - 482;

  • Volkswagen E-Golf - 360;

  • BMW i3 - 338.

Среди новых авто популярным оказался Jaguar I-Pace, у него 145 регистраций.

 

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