Пара молодоженов погибла в авиакатастрофе самолета МАУ через неделю после свадьбы

10 января, 2020, 16:00

Пара аспирантов Альбертского университета (Эдмонтон, Канада) погибла в авиакатастрофе Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране через неделю после свадьбы

Об этом сообщает СNN.

"На самом деле, я сейчас нахожусь в состоянии отрицания. Я не могу понять, что происходит. Я даже проверяю свой телефон, чтобы убедиться, что они снова в сети", - говорит приятель пары Амир Самани.

Свои соболезнования выразили также в Альбертском университете.

"Эти люди были неотъемлемой частью интеллектуальной и социальной структуры нашего университета и более широкой общественности", - говорится в заявлении президента и вицеканцлером университета Дэвида Х. Турпина.

В катастрофе украинского самолета погибли десять представителей этого учебного заведения - студенты, преподаватели и выпускники.