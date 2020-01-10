Пара молодоженов погибла в авиакатастрофе самолета МАУ через неделю после свадьбы
10 января, 2020, 16:00
Пара аспирантов Альбертского университета (Эдмонтон, Канада) погибла в авиакатастрофе Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране через неделю после свадьбы
Об этом сообщает СNN.
"На самом деле, я сейчас нахожусь в состоянии отрицания. Я не могу понять, что происходит. Я даже проверяю свой телефон, чтобы убедиться, что они снова в сети", - говорит приятель пары Амир Самани.
Свои соболезнования выразили также в Альбертском университете.
"Эти люди были неотъемлемой частью интеллектуальной и социальной структуры нашего университета и более широкой общественности", - говорится в заявлении президента и вицеканцлером университета Дэвида Х. Турпина.
В катастрофе украинского самолета погибли десять представителей этого учебного заведения - студенты, преподаватели и выпускники.
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