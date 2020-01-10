Освобожденный из исправительной колонии в Харькове заключенный рассказал о пытках во время подавления проявлений неповиновения
Видео с комментариями только что освобожденного из заключения обнародовали в Харьковской правозащитной группе в Facebook.
Как заявляют правозащитники, администрация колонии не допускает их внутрь заведения.
"Нас в 3 часа ночи всех в трусах виволочили на первый этаж и заставляли ползти на пузе на второй в наручниках", - рассказал свидетель, который, по словам правозащитников отбыл свое наказание и освободился из заключения именно 9 января.
Освобожденный из заключения сообщил, что их продержали на полу, закованных в наручники, с 3 ночи до 12 часов дня. Также он сообщил, что в колонии есть заключенный, который трижды пытался покончить с собой из-за условий содержания.
По его словам, всех заключенных заставили написать объяснительные о том, что они препятствовали обыскам и поэтому на них надели наручники. Он отмечает: бунта заключенных в колонии не было. Работники администрации, по словам Сергея, пытаются скрыть всех заключенных со следами пыток и избиений.
Мы пролежали с трех ночи до обеда мордой в пол, руки за спиной. Нас заставили написать объяснительные, что мы препятствовали обыску, после чего на нас надели наручники... Предупреждали, чтобы я ничего не говорил, а то мне будет конец. Очень страшно... "- рассказал освобожденный сегодня из 25-й колонии человек.
Несколько дней назад правозащитники получили жалобы от осужденных о пытках и применении насилия и решили провести мониторинг.
Видео свидетеля (ОСТОРОЖНО, присутствует ненормативная лексика):
- Напомним, 9 января администрация колонии сообщила , что во время проведения общего обыска в Алексеевской исправительной колонии в Харькове осужденные начали сопротивляться, после чего администрация применила спецсредства и ввела особый режим
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