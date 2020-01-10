Освобожденный из исправительной колонии в Харькове заключенный рассказал о пытках во время подавления проявлений неповиновения

10 января, 2020, 12:48

9 января Харьковская правозащитная группа, которую не пустили в тюрьму, где, по словам администрации, оказывали неповиновение, взяла комментарий у только что освобожденного из исправительной Алексеевской колонии гражданина, который рассказал об унижениях и пытках пенитенциарников

Видео с комментариями только что освобожденного из заключения обнародовали в Харьковской правозащитной группе в Facebook.

Как заявляют правозащитники, администрация колонии не допускает их внутрь заведения.

"Нас в 3 часа ночи всех в трусах виволочили на первый этаж и заставляли ползти на пузе на второй в наручниках", - рассказал свидетель, который, по словам правозащитников отбыл свое наказание и освободился из заключения именно 9 января.

Освобожденный из заключения сообщил, что их продержали на полу, закованных в наручники, с 3 ночи до 12 часов дня. Также он сообщил, что в колонии есть заключенный, который трижды пытался покончить с собой из-за условий содержания.

По его словам, всех заключенных заставили написать объяснительные о том, что они препятствовали обыскам и поэтому на них надели наручники. Он отмечает: бунта заключенных в колонии не было. Работники администрации, по словам Сергея, пытаются скрыть всех заключенных со следами пыток и избиений.

Мы пролежали с трех ночи до обеда мордой в пол, руки за спиной. Нас заставили написать объяснительные, что мы препятствовали обыску, после чего на нас надели наручники... Предупреждали, чтобы я ничего не говорил, а то мне будет конец. Очень страшно... "- рассказал освобожденный сегодня из 25-й колонии человек.

Несколько дней назад правозащитники получили жалобы от осужденных о пытках и применении насилия и решили провести мониторинг.

Видео свидетеля (ОСТОРОЖНО, присутствует ненормативная лексика):