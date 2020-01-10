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Espreso.tvСпортОпределился соперник сборной Украины накануне Евро-2020

Определился соперник сборной Украины накануне Евро-2020


фото: ffu.ua
26 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Кипра

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Определился еще один соперник национальной сборной Украины, накануне старта финальной части Евро-2020. Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.

В рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).

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