Определился соперник сборной Украины накануне Евро-2020

10 января, 2020, 13:49

26 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Кипра

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Определился еще один соперник национальной сборной Украины, накануне старта финальной части Евро-2020. Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.

В рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).