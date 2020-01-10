Определился соперник сборной Украины накануне Евро-2020
10 января, 2020, 13:49
26 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Кипра
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Определился еще один соперник национальной сборной Украины, накануне старта финальной части Евро-2020. Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.
В рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).
- 16 декабря, стало известно, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии.
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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