 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоNATO-ME: Трамп предложил переименовать НАТО и принять туда страны Ближнего Востока

NATO-ME: Трамп предложил переименовать НАТО и принять туда страны Ближнего Востока


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и принять в Альянс страны Ближнего Востока

Об этом сообщает Politico.

Президент не уточнил, какие именно страны Ближнего Востока необходимо принять в Альнс.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил Трамп.

Президент также предложил переименовать Альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

"В НАТО добавим аббревиатуру БВ (Ближний Восток - Middle East) и получим НАТО-БС (NATO-ME). Да, я умелый в названиях", - заявил Трамп.

Президент, вероятно, имел в виду игру слов в названии (NATO-ME можно перевести как НАТО-Я).

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал  что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать