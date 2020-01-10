NATO-ME: Трамп предложил переименовать НАТО и принять туда страны Ближнего Востока
10 января, 2020, 11:29
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и принять в Альянс страны Ближнего Востока
Об этом сообщает Politico.
Президент не уточнил, какие именно страны Ближнего Востока необходимо принять в Альнс.
"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил Трамп.
Президент также предложил переименовать Альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.
"В НАТО добавим аббревиатуру БВ (Ближний Восток - Middle East) и получим НАТО-БС (NATO-ME). Да, я умелый в названиях", - заявил Трамп.
Президент, вероятно, имел в виду игру слов в названии (NATO-ME можно перевести как НАТО-Я).
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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