NATO-ME: Трамп предложил переименовать НАТО и принять туда страны Ближнего Востока

10 января, 2020, 11:29

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и принять в Альянс страны Ближнего Востока

Об этом сообщает Politico.

Президент не уточнил, какие именно страны Ближнего Востока необходимо принять в Альнс.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил Трамп.

Президент также предложил переименовать Альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

"В НАТО добавим аббревиатуру БВ (Ближний Восток - Middle East) и получим НАТО-БС (NATO-ME). Да, я умелый в названиях", - заявил Трамп.

Президент, вероятно, имел в виду игру слов в названии (NATO-ME можно перевести как НАТО-Я).