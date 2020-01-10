Нацполиция задержала боевика "Самообороны Крыма" на админгранице с оккупированным полуостровом

10 января, 2020, 11:54

8 января на КПВВ "Чонгар" полицейские задержали мужчину, который участвовал в незаконных террористических группировках и способствовал оккупации Россией Крыма

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

В полиции АРК информируют, что 9 января подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления полиции Крыму Виталия Стрижака, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении. Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым.