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Espreso.tvОбществоНацполиция задержала боевика "Самообороны Крыма" на админгранице с оккупированным полуостровом

Нацполиция задержала боевика "Самообороны Крыма" на админгранице с оккупированным полуостровом

8 января на КПВВ "Чонгар" полицейские задержали мужчину, который участвовал в незаконных террористических группировках и способствовал оккупации Россией Крыма

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

В полиции АРК информируют, что 9 января подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления полиции Крыму Виталия Стрижака, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении. Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым.

  • Напомним, в 2019 году сообщалось, что полиция разыскивает 28 членов "Самообороны Крыма"
 
 
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