Нацбанк в этом году позволит онлайн-обмен валют для клиентов небанковских учреждений

10 января, 2020, 10:33

В 2020 году Национальный банк Украины намерен разрешить проводить операции по обмену валют онлайн не только клиентам банков, но и клиентам небанковских финансовых учреждений

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Введение этого валютного ослабления в Нацбанке связывают с вступлением в силу закона о "сплите". Напомним, этот закон предусматривает расширение полномочий Нацбанка и ликвидацию одного из государственных регуляторов - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о "сплите" Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года ", - сообщили в Нацбанке.

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