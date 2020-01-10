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Espreso.tvОбществоНацбанк в этом году позволит онлайн-обмен валют для клиентов небанковских учреждений

Нацбанк в этом году позволит онлайн-обмен валют для клиентов небанковских учреждений

В 2020 году Национальный банк Украины намерен разрешить проводить операции по обмену валют онлайн не только клиентам банков, но и клиентам небанковских финансовых учреждений

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Введение этого валютного ослабления в Нацбанке связывают с вступлением в силу закона о "сплите". Напомним, этот закон предусматривает расширение полномочий Нацбанка и ликвидацию одного из государственных регуляторов - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о "сплите" Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года ", - сообщили в Нацбанке.

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  • Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

  • 7 февраля 2019 г. в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.

  • 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
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