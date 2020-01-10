Нацбанк в этом году позволит онлайн-обмен валют для клиентов небанковских учреждений
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Введение этого валютного ослабления в Нацбанке связывают с вступлением в силу закона о "сплите". Напомним, этот закон предусматривает расширение полномочий Нацбанка и ликвидацию одного из государственных регуляторов - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о "сплите" Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года ", - сообщили в Нацбанке.
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Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 г. в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
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