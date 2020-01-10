Оккупанты в ОРДЛО держат 290 украинцев в рабстве

10 января, 2020, 18:55

Вследствие российской вооруженной агрессии, которая привела к оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей, постоянно нарушаются права украинцев

Об этом заявил заместитель министра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нежинский, говорится в сообщении пресс-службы.

Заместитель министра сообщил, что начиная с 2015 года граждане Украины массово страдают от втягивания их в военный конфликт, в частности мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, рытья окопов, разминирования территорий, женщин насилуют, а детей используют как живой щит, продают, сдают в попрошайничество, девочек используют в секс-индустрии и тому подобное.

"К сожалению тенденция вовлечения граждан Украины в вооруженные конфликты сохраняет свои позиции и продолжает существовать", - подчеркнул он.