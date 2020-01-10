Минсоцполитики будет выплачивать соцпомощь в течение 1-3 дней
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Благодаря принятым решениям, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", - отметил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Соответствующие изменения позволят:
- сократить путь прохождения средств из государственного бюджета до получателей социальных пособий, льгот и субсидий;
- своевременно реагировать на нужды населения;
- упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами (в связи с перемещением семей / лиц и т.п.) не нужно будет принимать решение Правительства о перераспределении средств между регионами, что ранее могло занимать несколько месяцев.
Музыченко отметил, что речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям, а также выплату льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме.
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