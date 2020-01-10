Минкульт планирует запустить бесплатные онлайн-курсы украинского языка
10 января, 2020, 17:50
"Учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить, те, кто не знает и планирует изучение "с нуля", государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и т.д.", - написал он.
Министерство культуры, молодежи и спорта обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка до 1 сентября
Об этом в Telegram сообщил министр Владимир Бородянский.
"Учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить, те, кто не знает и планирует изучение "с нуля", государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и т.д.", - написал он.
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