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Espreso.tvОбществоМинэкономики пересмотрит макроэкономический прогноз, - Милованов

Минэкономики пересмотрит макроэкономический прогноз, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в январе 2020 года пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в Facebook.

"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с другим валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - написал он.

Глава Минэкономики также отметил, что в 2020 году, как ожидает Всемирный банк, экономика всех стран мира вырастет на 2,5% против 2,4% в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3169307

Источник: https://censor.net.ua/n3169307

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