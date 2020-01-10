Минэкономики пересмотрит макроэкономический прогноз, - Милованов
10 января, 2020, 22:30
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в январе 2020 года пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют
Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в Facebook.
"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с другим валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - написал он.
Глава Минэкономики также отметил, что в 2020 году, как ожидает Всемирный банк, экономика всех стран мира вырастет на 2,5% против 2,4% в 2019 году.
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