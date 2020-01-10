Миллиардер из Японии раздаст своим подписчикам в Twitter $ 9 млн: говорит, это социальный эксперимент

10 января, 2020, 17:11

Японский миллиардер Юсаку Маедзава собирается раздать $ 9 млн своим подписчикам в соцсети Twitter, чтобы узнать, насколько "счастливее" они станут после этого

Об этом пишет Reuters .

Деньги получат 1000 подписчиков аккаунта Маедзавы. Для этого они должны ретвитнуть его запись от 1 января. Победителей выберут случайным образом.

Как отмечает Reuters, влияние выигранных денег на жизнь победителей будут отслеживать с помощью регулярных опросов.

Сам Маедзава считает свою акцию "серьезным социальным экспериментом" и надеется, что ею заинтересуется научное сообщество.

Юсаку Маедзава является основателем интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. У Маедзавы 7 млн подписчиков в Twitter. Также он известен тем, что выкупил все билеты на рейс SpaceX к Луне. В январе прошлого года он уже объявлял о розыгрыше денег среди подписчиков. Тогда Маедзава раздал около $ 900 000.