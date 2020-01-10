МИД РФ: обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ - "по меньшей мере недостойно"

10 января, 2020, 17:38

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ "по меньшей мере недостойно"

Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, "нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы".

"Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями", - сказал он.