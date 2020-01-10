 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД РФ: обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ - "по меньшей мере недостойно"

МИД РФ: обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ - "по меньшей мере недостойно"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ "по меньшей мере недостойно"

Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, "нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы".

"Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать