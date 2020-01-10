МИД РФ: обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ - "по меньшей мере недостойно"
10 января, 2020, 17:38
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что обвинять Иран в катастрофе самолета МАУ "по меньшей мере недостойно"
Об этом сообщает ТАСС .
По его словам, "нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы".
"Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями", - сказал он.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украины.
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