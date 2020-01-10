Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси

10 января, 2020, 14:56

Лукашенко заявил, что Газпром зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил возмущение из-за цены на российский газ для его республики, сообщает Интерфакс.

"75 лет Великой Победы. Все горло дерем, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но Газпром сегодня на Беларуси зарабатывает втрое больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко 9 января, выступая на церемонии вручения государственных премий.

"Когда мы в 2011 году шли на продажу Белтрансгаза (компания была продана Газпрому за $5 млрд в течение 4 лет, - ред.), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - подчеркнул Лукашенко.

Пока РФ и Беларусь договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщили, что цена поставок российского газа в республику в первые два месяца 2020 г. сохранится на уровне 2019-го и составит $127 за 1 тыс. кубометров. Переговоры о поставках газа в настоящее время продолжаются.

Цена российского газа для Беларуси в 2018-2019 годах была утверждена межправительственным соглашением.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически вдвое. Однако российская сторона настаивает, что снижать цену на газ для Беларуси в условиях незавершенности создания союзного государства было бы ошибочно.

Сам Лукашенко заявлял, что Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до $152 за тысячу кубометров.