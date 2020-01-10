Ломаченко записал новое видео, теперь он готовится к бою с Лопесом
10 января, 2020, 11:55
Василий Ломаченко начал подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса
Об этом сообщает LomachenkoBand в twitter.
В тренировочном лагере в Белгороде-Днестровском чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко начал подготовку к бою с чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом.
Бой между украинцем и американцем за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года.
Loma Start Training Camp #LomaLopez #Undisputed pic.twitter.com/4LClUn7OSA- LomachenkoBand (@LomachenkoBand) 8 января 2020
- 9 января украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами, которое прославляет "силу православного духа".
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