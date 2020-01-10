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Espreso.tvСпортЛомаченко записал новое видео, теперь он готовится к бою с Лопесом

Ломаченко записал новое видео, теперь он готовится к бою с Лопесом


фото: twitter
Василий Ломаченко начал подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса

Об этом сообщает LomachenkoBand в twitter.

В тренировочном лагере в Белгороде-Днестровском чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко начал подготовку к бою с чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом.

Бой между украинцем и американцем за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года.

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