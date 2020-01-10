Легендарный футболист может возглавить "Барселону"

10 января, 2020, 18:10

Знаменитый полузащитник "Барселоны" Хави может летом стать новым тренером испанского клуба

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство "Барселоны" уже провело предварительные переговоры с Хави. Встреча состоялась сегодня, во время которой экс-капитан испанского топ-клуба подчеркнул, что никогда не скрывал своего желания возглавить свой бывший клуб в будущем. Впрочем, Хави понимает, что сначала должен набраться тренерского опыта, поэтому не спешит занимать должность тренера "Барсы" прямо сейчас.

Хави является воспитанником "Барселоны". За каталонцев он провел 769 матчей, что является клубным рекордом. Полузащитник восемь раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Кубке, также вместе с "Барсой" Хави четыре раза торжествовал в Лиге Чемпионов.

Хави покинул "Барселону" в 2015 году, после чего и перебрался в катарский "Аль-Садд". В мае 2019-го года испанец возглавил команду. В нынешнем сезоне клуб под руководством Хави занимает третье место национального чемпионата.