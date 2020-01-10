Контроль над политической рекламой: у Facebook и Instagram появятся новые функции

10 января, 2020, 12:14

Компания Facebook, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует разрешить пользователям регулировать количество рекламы о политических кандидатах и социальных проблемах

Об этом сообщает сайт компании.

"Новые функции позволят людям видеть меньше объявлений по политическим и социальным вопросам в Facebook и Instagram. Мы обновляем нашу библиотеку объявлений, чтобы повысить уровень прозрачности для людей и предоставить им больше возможностей для контроля над рекламой, которую они видят", - говорится в сообщении.

Инструмент планируют запустить летом 2020 г. перед выборами в США. Также пользователи смогут отказаться от рекламы, при таргетинге которой использовались их данные, в том числе электронная почта.

"Мы впервые запустили библиотеку объявлений в мае 2018 года, и за последние несколько месяцев мы говорили с политическими кампаниями, активистами, общественными и некоммерческими организациями, волонтерами о нашей политике по поводу политической рекламы. Во-первых, люди хотят большей прозрачности относительно того, кто использует рекламу, чтобы попытаться повлиять на избирателей, во-вторых, они хотят больше контролировать рекламу, которую они видят. Поэтому сегодня мы объявляем ряд обновлений, чтобы сделать это", - отмечается в сообщении.

В то же время полностью отказываться от таргетированной рекламы в Facebook не собираются.