Грета Тунберг набросилась на одного из лучших теннисистов планеты
10 января, 2020, 14:54
Всемирно известная эко-активистка Грета Тунберг присоединилась к акции против знаменитого теннисиста Роджера Федерера
Об этом сообщает AS.com.
17-летняя Грета Тунберг призвала швейцарского теннисиста Роджера Федерера прекратить сотрудничество с банком "Credit Suisse", который активно инвестирует в добычу полезных ископаемых, и тем самым финансирует загрязнение окружающей среды.
Активисты уже выходили на пикеты с плакатами "Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?".
Роджер Федерер - 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, шестикратный победитель итогового турнира и семикратный лучший спортсмен Швейцарии.
- 22 ноября легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона тепло высказался о Роджере Федерере, доведя швейцарца до слез.
- 11 декабря 16-летнюю эко-активистку Грета Тунберг избрали "человеком года" по версии журнала Time.
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