Грета Тунберг набросилась на одного из лучших теннисистов планеты

10 января, 2020, 14:54

Всемирно известная эко-активистка Грета Тунберг присоединилась к акции против знаменитого теннисиста Роджера Федерера

Об этом сообщает AS.com.

17-летняя Грета Тунберг призвала швейцарского теннисиста Роджера Федерера прекратить сотрудничество с банком "Credit Suisse", который активно инвестирует в добычу полезных ископаемых, и тем самым финансирует загрязнение окружающей среды.

Активисты уже выходили на пикеты с плакатами "Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?".

Роджер Федерер - 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, шестикратный победитель итогового турнира и семикратный лучший спортсмен Швейцарии.