Google Travel теперь будет советовать, когда лучше ехать в путешествие

10 января, 2020, 13:53

Поисковик Google обновил сайт для путешествий Google Travel. Теперь сервис рекомендует время для будущих путешествий

Об этом пишет Engadget.

При выборе места Google Travel советует лучшее время для путешествий. Он учитывает минимальную и максимальную температуру в городе, популярность городов в разные периоды в году.

Также Google Travel предлагает интересные места в городах - рейтинг составлен по отзывам посетителей и местных жителей. Сайт предлагает план на день с проложенным маршрутом в локации, которые стоит увидеть.