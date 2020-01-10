Гармаш провел первый матч за "Ризеспор"
10 января, 2020, 17:21
Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал за турецкий "Ризеспор" в товарищеском матче против "Акхисар"
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Сегодня в товарищеском матче играют турецкие "Ризеспор" и "Акхисар" (1: 1 после первого тайма). В стартовом составе хозяев присутствуют сразу два украинца: Николай Морозюк и Денис Гармаш.
Для второго это дебютный матч после перехода из киевского "Динамо", ближайшие полгода, в рамках арендного соглашения, хавбек проведет в Турции.
В первой части сезона Гармаш провел 20 матчей за "Динамо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
HAZIRLIK MAÇI KADROMUZ pic.twitter.com/li3e4dwbAK- Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 10 января 2020
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести