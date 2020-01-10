Гармаш провел первый матч за "Ризеспор"

10 января, 2020, 17:21

Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал за турецкий "Ризеспор" в товарищеском матче против "Акхисар"

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Сегодня в товарищеском матче играют турецкие "Ризеспор" и "Акхисар" (1: 1 после первого тайма). В стартовом составе хозяев присутствуют сразу два украинца: Николай Морозюк и Денис Гармаш.

Для второго это дебютный матч после перехода из киевского "Динамо", ближайшие полгода, в рамках арендного соглашения, хавбек проведет в Турции.

В первой части сезона Гармаш провел 20 матчей за "Динамо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.