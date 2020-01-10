Евросоюз ввел штрафы для цифровых компаний за нарушение прав потребителей в интернете
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Новые правила запретят:
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компаниям-продавцам перепродажу через ботов по завышенной цене билетов на концерты или спортивные мероприятия;
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публикацию фейковых отзывов на сайтах компаний;
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уклонение компаний от размещения за 30 дней данных о стоимости товара в случае снижения его цены.
Страны ЕС должны ввести эти правила в течение двух лет, отметила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова.
С мая 2018 г. законодательство ЕС регулирует распространение и использование личных данных европейцев. Так, согласно общему регламенту о защите данных (GDPR), пользователи из ЕС получили право знать, как используются их персональные данные, которые они предоставляют о себе в интернете.
Ранее регулирование защиты персональных данных отличалось в каждом из государств Евросоюза, поскольку действовали национальные нормы стран-членов союза.
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