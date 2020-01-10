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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: один боец ранен

День в зоне ООС: один боец ранен

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем;
вблизи Южного - из подствольного гранатомета.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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