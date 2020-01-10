Дело Шеремета: умер мужчина, в покушении на которого обвиняют супругов Грищенко
10 января, 2020, 15:35
Бизнесмен Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенки якобы совершили неудачное покушение, скончался
Об этом сообщает УП со ссылкой на адвоката Грищенко Виталия Ковальчука и местное издание КУРС ,
По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть. Ему был 61 год.
По данным издания, он умер примерно в 18.30. Причину смерти установит экспертиза. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.
- 6 ноября Печерский суд Киева арестовал ветерана АТО Инну Грищенко на 60 суток.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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