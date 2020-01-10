Дело Шеремета: умер мужчина, в покушении на которого обвиняют супругов Грищенко

10 января, 2020, 15:35

Бизнесмен Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенки якобы совершили неудачное покушение, скончался

Об этом сообщает УП со ссылкой на адвоката Грищенко Виталия Ковальчука и местное издание КУРС ,

По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть. Ему был 61 год.

По данным издания, он умер примерно в 18.30. Причину смерти установит экспертиза. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.