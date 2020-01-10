Дело Шеремета: адвокаты заявляют, что с Антоненко фактически не проводились следственные действия за месяц пребывания в СИЗО
Об этом сообщил один из его адвокатов Станислав Кулик в комментарии УНИАН.
"Сторона защиты утверждает, что за все время пребывания подозреваемого под стражей с ним был проведен лишь один допрос, также состоялась попытка провести следственные действия с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.
Также адвокат отметил, что следствие пыталось провести следственный эксперимент, а именно, пройти с Антоненко по местам, которые зафиксированы камерами видеонаблюдения в материалах следствия.
"Однако этот адвокат придерживался правил адвокатской этики и следственные действия с нарушением законодательства проведены не были", - сказал Кулик.
Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
- Подозреваемого Антоненко оставили под стражей.
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