Дело Шеремета: адвокаты заявляют, что с Антоненко фактически не проводились следственные действия за месяц пребывания в СИЗО

10 января, 2020, 15:17

С музыкантом, ветераном АТО Андреем Антоненко, подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, фактически не проводились следственные действия во время его пребывания в следственном изоляторе

Об этом сообщил один из его адвокатов Станислав Кулик в комментарии УНИАН.

"Сторона защиты утверждает, что за все время пребывания подозреваемого под стражей с ним был проведен лишь один допрос, также состоялась попытка провести следственные действия с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.

Также адвокат отметил, что следствие пыталось провести следственный эксперимент, а именно, пройти с Антоненко по местам, которые зафиксированы камерами видеонаблюдения в материалах следствия.

Однако Антоненко отказался участвовать в этом следственном эксперименте без своих адвокатов. Кулик также уточнил, что одного из адвокатов предупредили всего за час об этих следственные действиях и он не успел доехать, а Антоненко предложили адвоката из центра бесплатной юридической помощи.



"Однако этот адвокат придерживался правил адвокатской этики и следственные действия с нарушением законодательства проведены не были", - сказал Кулик.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.