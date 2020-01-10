Дело "Хизб ут-Тахрир": консул Украины встретился с фигурантами в СИЗО Ростова

10 января, 2020, 21:04

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с крымскими политзаключенными, обвиненными в "терроризме" и осужденными к срокам от 12,5 до 16 лет лишения свободы

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность.

"После апелляции в Верховном суде РФ генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил трех фигурантов симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО №5 (г. Ростов-на-Дону - ред.) - Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова", - говорится в сообщении.

Как рассказал Малишевский, ему удалось встретиться и поговорить с каждым из политзаключенных.

"С каждым я встретился отдельно. Мы разговаривали минут 30-40. Помещение рядом с камерами, надзиратель с нами. Я сначала рассказал ребятам то, что сам читал - свое впечатление об их обращении и так называемом "последнем слове" в Верховном суде, реакции людей на то, что произошло, о молебнях во всем Крыму, которые прошли накануне судебного заседания. Перечитал им послания от жен", - сообщил консул.

По его словам, ребята выглядели нормально, держались и чувствовали себя "хорошо, насколько это возможно, в таких условиях".

Малишевский обсудил вопросы дальнейшей коммуникации представителей консульства Украины с политзаключенными.

"Поскольку система ФСИН России по сравнению с судом, видит в наших гражданах исключительно граждан РФ, и не позволяет консулам встречи с ними уже в колониях, я предупредил своих собеседников, что в контакте с родственниками будем "делить" разрешенные законами РФ свидание - три краткосрочных и три долгосрочных", - прокомментировал Малишевский.

Дипломат также сообщил, что пытается ближайшее время получить разрешение на посещение братьев Абдуллаевых в СИЗО-2 г. Таганрога, чтобы успеть встретиться с ними до их этапирования в российские колонии.