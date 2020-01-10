Через IBAN: налогоплательщики за три дня провели более 270 тыс. платежей на недействительные счета
Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины.
Соответственно такие средства Казначейством были не засчитаны и возвращены банковским учреждениям как "невыясненные поступления".
В Госказначействе отмечают, что налогоплательщики своевременно не учли, что с 1 января 2020 года введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, счета в системе электронного администрирования НДС и т.д., открытые с учетом международного номера банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков.
В то же время счета, которые не соответствуют стандарту IBAN, были с 1 января закрыты.
"С целью предотвращения возникновения у плательщиков налогового долга по уплате налогов, сборов, платежей Казначейство обращается с просьбой обеспечить правильность уплаты налогов, сборов, платежей на новые реквизиты счетов, которые открыты по плану счетов № 1203", - говорится в сообщении.
Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на вебпортал Казначейства и на веб- главных управлений казначейства в областях и Киеве. Также реквизиты указанных счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета.
Читайте также: Банковские счета украинцев переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика
-
Напомним, 5 августа в Украине заработал новый стандарт банковских счетов IBAN.
-
А уже с 1 ноября IBAN-стандарт стал обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести