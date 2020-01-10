Через IBAN: налогоплательщики за три дня провели более 270 тыс. платежей на недействительные счета

10 января, 2020, 16:16

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) налогоплательщики направили 271,7 тыс. платежных транзакций на уже недействующие счета

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины.

Соответственно такие средства Казначейством были не засчитаны и возвращены банковским учреждениям как "невыясненные поступления".

В Госказначействе отмечают, что налогоплательщики своевременно не учли, что с 1 января 2020 года введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, счета в системе электронного администрирования НДС и т.д., открытые с учетом международного номера банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков.

В то же время счета, которые не соответствуют стандарту IBAN, были с 1 января закрыты.

"С целью предотвращения возникновения у плательщиков налогового долга по уплате налогов, сборов, платежей Казначейство обращается с просьбой обеспечить правильность уплаты налогов, сборов, платежей на новые реквизиты счетов, которые открыты по плану счетов № 1203", - говорится в сообщении.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на вебпортал Казначейства и на веб- главных управлений казначейства в областях и Киеве. Также реквизиты указанных счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета.

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