Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявляет о возможном присоединении России к расшифровке черных ящиков

10 января, 2020, 15:55

Расшифровка черных ящиков Боинга 737, потерпевшего крушение возле Тегерана в среду, начнется сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад

Об этом сообщает руководитель комитета по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, информирует CNN .

Он заявил, что власти проверяют, можно ли было бы реконструировать и проанализировать информацию из регистраторов данных полетов.

Если власти Ирана не смогут изучить данные, они попросят помощи от России, Украины, Франции или Канады.

"Эти четыре страны заявили о готовности загрузить информацию о черном ящике", - заявил Резаейфар.