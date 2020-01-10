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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявляет о возможном присоединении России к расшифровке черных ящиков

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявляет о возможном присоединении России к расшифровке черных ящиков


фото: reuters
Расшифровка черных ящиков Боинга 737, потерпевшего крушение возле Тегерана в среду, начнется сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад

Об этом сообщает руководитель комитета по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, информирует CNN .

Он заявил, что власти проверяют, можно ли было бы реконструировать и проанализировать информацию из регистраторов данных полетов.

Если власти Ирана не смогут изучить данные, они попросят помощи от России, Украины, Франции или Канады.

"Эти четыре страны заявили о готовности загрузить информацию о черном ящике", - заявил Резаейфар.

 

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