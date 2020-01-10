Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявляет о возможном присоединении России к расшифровке черных ящиков
10 января, 2020, 15:55
Расшифровка черных ящиков Боинга 737, потерпевшего крушение возле Тегерана в среду, начнется сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад
Об этом сообщает руководитель комитета по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, информирует CNN .
Он заявил, что власти проверяют, можно ли было бы реконструировать и проанализировать информацию из регистраторов данных полетов.
Если власти Ирана не смогут изучить данные, они попросят помощи от России, Украины, Франции или Канады.
"Эти четыре страны заявили о готовности загрузить информацию о черном ящике", - заявил Резаейфар.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили, что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украины.
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