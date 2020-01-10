Американский спутник зафиксировал тепловые следы двух ракет на пути к украинскому самолету

10 января, 2020, 13:24

Разведывательный спутник США перед катастрофой украинского самолета зафиксировал тепловые пятна двух иранских ракет, выпущенных в направлении самолета

Об этом сообщил телеканал ABC News , ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

В частности, разведка США убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинский самолет, и потом по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили самолет.

Напомним, ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников, сообщил, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за попадания двух ракет "Тор", которые изготавливаются Россией. По словам неназванного чиновника, знакомого с данными разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа "Тор", изготовленными в России.