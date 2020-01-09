Зеленский обсудил расследование авиакатастрофы в Иране с премьером Швеции и президентом Афганистана
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В разговоре с премьером Швеции президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции о гражданской авиации. Президент отметил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.
"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией", - заявил президент и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.
Со своей стороны, Стефан Лёвен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.
Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.
В телефонном разговоре с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан страны в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул президент.
Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинский - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
- Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ
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