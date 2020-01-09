Зеленский обсудил расследование авиакатастрофы в Иране с премьером Швеции и президентом Афганистана

9 января, 2020, 14:06

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В разговоре с премьером Швеции президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции о гражданской авиации. Президент отметил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией", - заявил президент и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны, Стефан Лёвен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

В телефонном разговоре с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан страны в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул президент.

Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.