Иран: Корпус стражей исламской революции угрожает США "более жесткой местью"
9 января, 2020, 12:46
Власти Ирана угрожают отомстить США "более жестко" после ракетных ударов по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани
Об этом заявил высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей исламской революции Абдолла Араго, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.
Иранские чиновники ранее сказали, что Тегеран не хочет войны и удары "завершили" его реакцию на убийство Сулеймани.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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