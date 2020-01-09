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Espreso.tvОбществоИран хотел избежать серьезного вреда во время ракетных ударов по базам США - WP

Иран хотел избежать серьезного вреда во время ракетных ударов по базам США - WP

Иранские военные намеренно пытались нанести минимум вреда вследствие ракетных ударов по военным базам США в Ираке

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждается, таким образом Тегеран хотел избежать ситуации, которая поставила две страны на грань войны, и при этом сохранить лицо, ответив на ликвидацию в Багдаде командира элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Также отмечается, что Белый дом готовился к атаке со стороны Ирана еще с утра 7 января (ракетные удары нанесли 8 января), и уже к середине дня, благодаря данным иракской разведки, США знали о подготовке атаки, но где именно, им было неизвестно.

Поэтому американским военным приказали спрятаться в бомбоубежищах.

"Это не удача, что никого не убили. Военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", - отметил один из чиновников.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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