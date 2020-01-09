Иран хотел избежать серьезного вреда во время ракетных ударов по базам США - WP

9 января, 2020, 11:22

Иранские военные намеренно пытались нанести минимум вреда вследствие ракетных ударов по военным базам США в Ираке

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждается, таким образом Тегеран хотел избежать ситуации, которая поставила две страны на грань войны, и при этом сохранить лицо, ответив на ликвидацию в Багдаде командира элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Также отмечается, что Белый дом готовился к атаке со стороны Ирана еще с утра 7 января (ракетные удары нанесли 8 января), и уже к середине дня, благодаря данным иракской разведки, США знали о подготовке атаки, но где именно, им было неизвестно.

Поэтому американским военным приказали спрятаться в бомбоубежищах.

"Это не удача, что никого не убили. Военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", - отметил один из чиновников.