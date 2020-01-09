Интернет-издание "theБабель" прекратило обновлять свой сайт
Об этом сообщает "Детектор Медиа"
Соучредитель и бывшая шеф-редакторк издания Катерина Коберник сообщила, что сайт сейчас "на паузе".
"Все другие вопросы к акционерам", - добавила она.
Несмотря на это, 8 января на сайте публиковали новости о авиакатастрофе в Иране, а также интервью с подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андреем Антоненко и данные экспертизы в этом деле.
Коберник объяснила, что работники, которые работали на сайте, вышли на работу, чтобы осветить события связанные с авиакатастрофой, а также - из-за того, что имели несколько эксклюзивов.
"Сейчас судьба сайта непонятна. Я не знаю, будут ли с ним дальше работать. Работает он сейчас официально. Вчера люди работали исключительно на волонтерских началах", - сообщила она.
Коберник сказала, что пока не планирует на будущее: "Для меня главная задача закрыть все финансовые вопросы за тот период, пока я им занималась. А дальше у меня еще нет планов".
- Руководители интернет-издание theБабель Екатерина Коберник и Глеб Гусев оставили проект, поскольку инвесторы (Игорь Коломойский, чьи интересы представляет Ярослав Пахольчук) с нового года прекратили его финансирование.
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