Второй раз за три месяца: красная панда сбежала из парка дикой природы на острове Мэн

9 января, 2020, 15:48

Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента

Об этом сообщает BBC News.

"Панда пропала без вести в четверг вечером. В октябре 2019-го панда покинула парк, когда после порывов ветра дерево повредило ограждение. Тогда ее нашли в соседнем дворе", - говорится в сообщении.

Генеральный директор парка Кэтлин Грэхем заявила, что "очень обеспокоена" местонахождением семилетнего животного.

Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.

Красные панды - уроженцы Гималаев - сейчас классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы.



