Второй раз за три месяца: красная панда сбежала из парка дикой природы на острове Мэн
9 января, 2020, 15:48
Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента
Об этом сообщает BBC News.
"Панда пропала без вести в четверг вечером. В октябре 2019-го панда покинула парк, когда после порывов ветра дерево повредило ограждение. Тогда ее нашли в соседнем дворе", - говорится в сообщении.
Генеральный директор парка Кэтлин Грэхем заявила, что "очень обеспокоена" местонахождением семилетнего животного.
Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.
Красные панды - уроженцы Гималаев - сейчас классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы.
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