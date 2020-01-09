Всемирный банк прогнозирует Украине более стремительный экономический рост, чем средний для мира
9 января, 2020, 17:50
В 2020 году украинская экономика вырастет на 3,7%. А в 2021-2022 годах рост ВВП Украины ускорится до 4,2%
Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
При этом мировая экономика в 2020 году будет расти минимальными темпами. Так, ожидается, что мировая экономика вырастет - с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году.
В докладе также прогнозируется, что экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году - до 2,7%.
- Напомним, в ноябре Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.
- Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40% .
- Впоследствии Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. Согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины 2020 году вырастет на 3,7% .
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