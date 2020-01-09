Всемирный банк прогнозирует Украине более стремительный экономический рост, чем средний для мира

9 января, 2020, 17:50

В 2020 году украинская экономика вырастет на 3,7%. А в 2021-2022 годах рост ВВП Украины ускорится до 4,2%

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

При этом мировая экономика в 2020 году будет расти минимальными темпами. Так, ожидается, что мировая экономика вырастет - с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году.

В докладе также прогнозируется, что экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году - до 2,7%.