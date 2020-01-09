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Espreso.tvОбществоВ Укрзализныце закупили без тендера газа на 18 млн грн, - ProZorro

В Укрзализныце закупили без тендера газа на 18 млн грн, - ProZorro


фото: tsn
Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 млн грн без проведения тендера

Об этом сообщает пресс-служба системы ProZorro .

"Как заказчик в понимании закона любую закупку на такую сумму УЗ может проводить только через конкурентные торги. Более того, никакой информации о сделках между Укрзализныцей и поставщиком на портале ProZorro нет. Проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур - это наглое нарушение закона. И в Кодексе Украины об административных правонарушениях четко прописана за это ответственность - штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов. То есть от 11 до 17 тысяч гривен ", - отметили в ProZorro.

"Ждем объяснения руководства Укрзализныци, внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности. Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможно нанесение ущерба государству", - добавили там.

 

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