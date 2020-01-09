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Espreso.tvОбществоВ Словении сгорела деревянная скульптура Трампа

В Словении сгорела деревянная скульптура Трампа

Утром в городе Моравче (Словения) сгорела деревянная скульптура Дональда Трампа

Как сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на местные СМИ, пожар произошел в 6:49 утра.

Статую Трампа установили в Моравче в последние дни декабря. Предполагалось, что она поможет привлечь туристов.

Восьмиметровую деревянную скульптуру, которая, как и нью-йоркская статуя Свободы, поднимала правую руку вверх, спроектировал архитектор Том Шлегль, бывший городской архитектор словенского города Камник.

В августе члены местного спортивно-культурного общества установили статую возле пожарной части в Деревне у Камник. Но владелец земли, на которую они поставили памятник, попросил его убрать, что они и сделали в ноябре - перенесли "деревянного Трампа" на окраину села. Затем члены общества писали всем словенским муниципалитетам, или кто-то из них готов принять скульптуру. Муниципалитет Моравче отозвался, и произведение искусства был перевезен грузовиком 27 декабря.

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