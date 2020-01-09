В сборной Украины нашли замену экс-тренеру "Динамо" Демьяненко
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации ветеранов футбола Украины.
В тренерском штабе сборной Украины среди ветеранов по футболу произошли изменения. Анатолий Демьяненко, который тренировал команду в течение последних четырех лет, согласился на предложение возглавить словацкую "Нитру", а новым тренером сборной стал Владимир Лозинский. Назначение состоялось в день 65-летия известного специалиста.
"Было приятно вместе получить такой подарок к юбилею. Четыре года вместе с Анатолием Демьяненко мы работали в сборной, провели около 200 матчей в Украине и в других странах. В коллективе отличная атмосфера, все делается с юмором, ребята уважают и поддерживают друг друга ", - рассказал тренер.
Во время игровой карьеры Владимир Лозинский провел более 200 матчей в составе киевского "Динамо", выступал на позиции защитника. На его счету 4 матча за сборную СССР.
Тренировал студенческую сборную Украины, киевский ЦСКА, полтавскую "Ворсклу". Под руководством Лозинского сборная Украины дважды становилась чемпионом Универсиады - в 2007 и 2009 годах.
60-летний Анатолий Демьяненко провел более 300 матчей за киевское "Динамо", на его счету 80 матчей за сборную СССР, в составе которой он трижды участвовал в чемпионатах мира, а также стал вицечемпионом Европы в 1988 году. Тренировал киевское "Динамо" и "Волынь".
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