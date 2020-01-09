В России горит нефтеперерабатывающий завод

9 января, 2020, 19:51

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", в российском городе Ухта в республике Коми

Об этом сообщает ТАСС.

По данным спасателей, пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров.

Также росСМИ пишут, что на месте пожара были слышны взрывы. Первый якобы произошел около 16:50, а второй - через 15-20 минут.

Спасатели уже эвакуировали персонал нефтеперерабатывающего завода и людей из торгового центра "Ярмарка", расположенного неподалеку.

Во время пожара один человек получил ожоги. Его доставили в больницу, но угрозы жизни нет. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте мог произойти из-за нарушения технологического процесса. По данным следователей, сначала прогремели два взрыва, а потом вспыхнул огонь.