В Раде сказали, сколько Украина получит от легализации игорного бизнеса

9 января, 2020, 14:53

Государственный бюджет Украины может получить в этом году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд грн в этом году должно получить государство от игорного бизнеса. От этого закона (о легализации игорного бизнеса, - ред.) проигрывают нелегальные заведения, которые еще существуют на сегодняшний день", - сказал Гетманцев.

При этом, по его словам, норма законопроекта по поводу функционирования азартных игр исключительно на территории пятизвездочных отелей сохраняется.