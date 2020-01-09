В Раде сказали, сколько Украина получит от легализации игорного бизнеса
9 января, 2020, 14:53
Государственный бюджет Украины может получить в этом году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире радио "НВ".
"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд грн в этом году должно получить государство от игорного бизнеса. От этого закона (о легализации игорного бизнеса, - ред.) проигрывают нелегальные заведения, которые еще существуют на сегодняшний день", - сказал Гетманцев.
При этом, по его словам, норма законопроекта по поводу функционирования азартных игр исключительно на территории пятизвездочных отелей сохраняется.
- Напомним, 19 декабря 2019 г. Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей. 3 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
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