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Espreso.tvОбществоВ отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело подростка

В отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело подростка

В среду, 8 января, в отсеке шасси Boeing 777 авиакомпании Air France обнаружили тело мальчика

Как сообщает радиокомпания RFI, самолет прибыл в Париж из аэропорта Абиджана.

По словам министра связи Кот-д'Ивуара Сиди Туре, речь идет о подростке в возрасте 15-17 лет.

По предварительным данным, он умер от переохлаждения или недостатка кислорода. Личность погибшего пока не установлена.

По данному факту начато расследование, как правоохранительными органами Кот-д'Ивуара, так и французской жандармерией.

В свою очередь Air France подтвердила информацию о гибели подростка и выразила свои соболезнования.


"Авиакомпания выражает сочувствие и скорбь в связи с человеческой трагедией. Ведется расследование", - говорится в ее сообщении в Twitter.

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