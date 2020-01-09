В отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело подростка

9 января, 2020, 15:25

В среду, 8 января, в отсеке шасси Boeing 777 авиакомпании Air France обнаружили тело мальчика

Как сообщает радиокомпания RFI, самолет прибыл в Париж из аэропорта Абиджана.

По словам министра связи Кот-д'Ивуара Сиди Туре, речь идет о подростке в возрасте 15-17 лет.

По предварительным данным, он умер от переохлаждения или недостатка кислорода. Личность погибшего пока не установлена.

По данному факту начато расследование, как правоохранительными органами Кот-д'Ивуара, так и французской жандармерией.

В свою очередь Air France подтвердила информацию о гибели подростка и выразила свои соболезнования.

La compagnie exprime sa compassion et déplore ce drame humain. Une enquête est en cours 2/2 - Air France FR (@AirFranceFR) 8 января 2020 г.



"Авиакомпания выражает сочувствие и скорбь в связи с человеческой трагедией. Ведется расследование", - говорится в ее сообщении в Twitter.