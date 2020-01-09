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Espreso.tvОбществоВ ОРДО конфискуют автомобили с украинскими номерами

В ОРДО конфискуют автомобили с украинскими номерами

В оккупированных районах Донецкой области с начала года конфисковали 7 автомобилей

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" на странице в Facebook.

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 до 08.01.2020, но эти действия зафиксированы только на территории ОРДО", - говорится в сообщении.

Ранее незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" объявили о "перерегистрации" всех транспортных средств с украинскими номерами. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ЛНР" и "ДНР".

 

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