В Минцифре хотят создать отдельный налог в 4-7% для IT-компаний

9 января, 2020, 15:55

Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%

Об этом в Facebook заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"...считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФОПов, а полноценные прозрачные компании.

Согласно этому режиму юридические лица-экспортеры услуг платить единый налог, и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор", - написал Борняков.

По словам Борнякова, сейчас обсуждаются такие требования к тем, кто присоединяется к такому режиму:

- компания с количеством сотрудников более 10;

- доля экспорта в прибыли - более 75%;

- доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%;

- средняя зарплата - не менее 5 минимальных ЗП;

Эффект, который ожидается от нововведения:

- легальные условия труда для отрасли;

- сделает отрасль более привлекательной для инвестиций, создав прозрачную понятную корпоративную структуру;

- создаст равные конкурентные условия;

- создаст условия для экспорта других сервисов;

По словам Борнякова, новая модель не увеличит налоговую нагрузку для компаний.

"Вместе с тем модель сохраняет механизм обеспечения социальных гарантий работников и не увеличивает налоговой нагрузки и администрирования. Ведь с одной стороны для IТ-компаний вводится налог и отчетность, а с другой - мы отменяем ряд налогов для работников", - пишет замминистра.