В Минцифре хотят создать отдельный налог в 4-7% для IT-компаний
Об этом в Facebook заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"...считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФОПов, а полноценные прозрачные компании.
Согласно этому режиму юридические лица-экспортеры услуг платить единый налог, и будет налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор", - написал Борняков.
По словам Борнякова, сейчас обсуждаются такие требования к тем, кто присоединяется к такому режиму:
- компания с количеством сотрудников более 10;
- доля экспорта в прибыли - более 75%;
- доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%;
- средняя зарплата - не менее 5 минимальных ЗП;
Эффект, который ожидается от нововведения:
- легальные условия труда для отрасли;
- сделает отрасль более привлекательной для инвестиций, создав прозрачную понятную корпоративную структуру;
- создаст равные конкурентные условия;
- создаст условия для экспорта других сервисов;
По словам Борнякова, новая модель не увеличит налоговую нагрузку для компаний.
"Вместе с тем модель сохраняет механизм обеспечения социальных гарантий работников и не увеличивает налоговой нагрузки и администрирования. Ведь с одной стороны для IТ-компаний вводится налог и отчетность, а с другой - мы отменяем ряд налогов для работников", - пишет замминистра.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести